Nach 41 Kämpfen

1/4 Arnold «The Cobra» Gjergjaj beendet seine Karriere. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Arnold Gjergjaj beendet seine Boxkarriere und gibt am Mittwoch Auskunft

Erfolgreichster Schweizer Schwergewichtsboxer mit EBU- und WBF-Titeln

41 Profikämpfe absolviert, davon 38 gewonnen und 3 durch K.o Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Julian Sigrist Praktikant Sport

Der Schweizer Boxer Arnold «The Cobra» Gjergjaj (40) beendet seine Karriere. Das berichtet die «bz Basel» am Dienstagmittag. Am Mittwoch werde er in seinem Sportstudio Arnold Boxfit in Pratteln BL Auskunft zu seinem Rücktritt geben.

Gjergjaj war mit 14 aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen und entwickelte sich zum erfolgreichsten Schweizer Schwergewichtsboxer der Geschichte. Zu seinen grössten Erfolgen gehört der zweimalige Gewinn der EBU-Europameisterschaft und der Gewinn der WBF-Weltmeisterschaft. Beides war im Schwergewichtsboxen zuvor noch keinem Schweizer gelungen. Gjergjaj kommt in seiner Karriere auf 41 Profikämpfe, wovon er 38 gewann, drei davon durch K.o.