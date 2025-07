K.o. in der fünften Runde Alexander Usyk boxt sich gegen Daniel Dubois zum Weltmeister

Der Ukrainer Alexander Usyk krönt sich erneut zum Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 38-Jährige besiegte Daniel Dubois in London durch K.o. in der fünften Runde und steht nun bei allen vier grossen Verbänden an der Spitze.

Publiziert: 03:26 Uhr | Aktualisiert: 03:30 Uhr