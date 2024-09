SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 34-Jährige geht am Samstag vor 96'000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen seinen britischen Landsmann und IBF-Weltmeister Daniel Dubois regelrecht unter, verliert den Kampf durch K.o. in der fünften Runde – er ist da bereits zum vierten Mal zu Boden gegangen.

Mit einem Sieg hätte sich Joshua zum dritten Mal die Schwergewichts-Krone aufsetzen können, stattdessen kassiert er im 32. Profikampf die vierte Niederlage. «Ich bin ein Kämpfer fürs Leben», sagte Joshua. «Heute habe ich die Würfel geworfen und verloren, aber ich werde sie wieder werfen. Ich hatte einen schnellen, starken Gegner, und ich habe auch Fehler im Kampf gemacht.»

Schon in der ersten Runde geht Dubois offensiv zu Werke, setzt schwere Treffer und schickt Joshua zu Boden. Dies wiederholt sich in den Runden drei und vier, in der fünften scheint dann Joshua auf dem Vormarsch. Er bringt zweimal die rechte Faust hart ins Ziel, Dubois gerät ins Taumeln. Joshua wird nun offener, sucht den entscheidenden Schlag – und kassiert diesen dann selbst durch einen Konter von Dubois.

Keine Chance: Anthony Joshua (l.) kommt im IBF-Titelkampf gegen Daniel Dubois unter die Räder.

Dubois erbte Titel von Usyk

Joshua hat seit dem Verlust der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Alexander Usyk im Jahr 2021 um die Rückkehr an die Spitze gekämpft. Zuvor hatte er schon 2019 seine Titel völlig überraschend an Andy Ruiz jr. verloren, diese jedoch noch im gleichen Jahr zurückerobert.

Dubois bestätigt derweil durch den 22. Sieg im 24. Kampf seinen Status als Champion des Weltverbandes IBF. Der 27-Jährige ist im Sommer zum regulären Weltmeister hochgestuft worden, nachdem der bis dato unumstrittene Weltmeister Usyk den Titel niedergelegt hatte, um Ende des Jahres den grossen Rückkampf gegen Tyson Fury zu bestreiten. Zuvor hatte Dubois im Juni mit einem Sieg gegen den Kroaten Filip Hrgovic den Interimstitel der IBF gewonnen.