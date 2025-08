Zoé Claessens schrammt an der BMX-WM knapp an einer Medaille vorbei. (Archivbild) Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizerin Zoé Claessens verpasst an den BMX-Weltmeisterschaften in Kopenhagen in der Disziplin Racing eine Medaille knapp. Die Waadtländerin wird undankbare Vierte.

Vor einem Jahr in Rock Hill (USA) hat Claessens noch die Silbermedaille gewonnen. Und auch in der dänischen Hauptstadt macht die 24-Jährige bis zum Final einen bestechenden Eindruck. Im entscheidenden Durchgang wird der Olympiadritten von Paris ein schlechter Start zum Verhängnis. Am Ende fehlen ihr 0,635 Sekunden auf die Holländerin Judy Baauw und Bronze. Es siegt die Britin Bethany Shriever vor der Olympiasiegerin Saya Sakakibara aus Australien. Nadine Aeberhard scheidet als Siebte ihres Halbfinal-Laufs aus.

Enttäuschung bei Männern

Die Männer können ihr Potenzial ebenfalls nicht ganz abrufen. Mit Cédric Butti und Simon Marquart bleiben die Schweizer Medaillenhoffnungen in den Halbfinals hängen. Der 26-jährige Thurgauer Butti belegt in seinem Lauf Platz 5, der zwei Jahre ältere Winterthurer Marquart kommt nicht über Rang 7 hinaus.

Vor drei Jahren krönte sich Marquart in Nantes in Frankreich zum ersten Schweizer BMX-Weltmeister. In Kopenhagen geht Gold an den Franzosen Arthur Pilard. Silber sichert sich der Australier Izaac Kenney, Bronze holt Pilards Landsmann Eddy Clerte.