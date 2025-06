Anouk und Zoé Vergé-Dépré scheiden in Ostrava bei ihrem dritten gemeinsamen Elite16-Turnier im Halbfinal aus. Die Schweizerinnen unterliegen den Lettinnen Tina Graudina/Anastasia Samoilova.

Out im Halbfinal: Anouk und Zoé Vergé-Dépré bleiben in Ostrava im Halbfinal hängen. Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nachdem die Geschwister Anouk und Zoé Vergé-Dépré im April bei den beiden Turnieren der höchsten Stufe in Brasilien zweimal in den Achtelfinals gescheitert waren, bedeutete in Tschechien der Halbfinal Endstation.

In einer umkämpften Partie unterlag das Schweizer Duo Tina Graudina/Anastasia Samoilova aus Lettland 15:21, 25:23, 8:15. Konnte «Team Zouk» im zweiten Satz noch zwei Matchbälle abwehren, war der Entscheidungssatz dann eine klare Sache für die Olympia-Vierten von 2021.

Damit müssen die Vergé-Dépré-Schwestern weiter auf den ersten gemeinsamen Titel warten. Die nächste Möglichkeit an einem Elite16-Turnier bietet sich ihnen Anfang Juli in Gstaad.