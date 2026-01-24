Neuer Hallen-Weltrekord über 800 Meter: Der US-Amerikaner Josh Hoey unterbietet in 1:42,50 Minuten die fast 30-jährige Bestmarke des Dänen Wilson Kipketer.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der US-Amerikaner Josh Hoey hat am Samstag in Boston im Bundesstaat Massachusetts mit einer Zeit von 1:42,50 Minuten den Weltrekord im 800-Meter-Lauf in der Halle gebrochen.

Der 26-Jährige, vergangenen Sommer auch Sieger in seiner Paradedisziplin an der Athletissima in Lausanne, übertrifft damit die historische Bestmarke des Dänen Wilson Kipketer von 1:42,67 Minuten aus dem Jahre 1997. Perfekt angeführt von einem Tempomacher und unterstützt durch das Lichtsignal der «Wavelight» am Rand der Bahn, gibt Hoey nie nach und tilgt den 29 Jahre alten Rekord.

Der Weltmeister im 800-Meter-Lauf in der Halle 2025 erlebt damit ein grosses Erfolgserlebnis, nachdem er die Olympischen Spiele 2024 in Paris und die Weltmeisterschaften 2025 in Tokio nach dem Scheitern an den US-Trials verpasst hat.