Der Langlauf-Winter beginnt wie schon vor einem Jahr mit einem Sieg von Frida Karlsson. Die Schwedin gewinnt beim Weltcupauftakt in Ruka das 10-km-Rennen in der klassischen Technik mit Einzelstart.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dominante Schwedinnen zum Langlauf-Saisonstart. Frida Karlsson setzt sich im Norden Finnlands gut zehn Sekunden vor der Norwegerin Heidi Weng durch, die mit ihrem 2. Platz einen schwedischen Dreifacherfolg verhindert.

Hinter ihr folgen mit Moa Ilar und Ebba Andersson zwei Landsfrauen Karlssons. Jessie Diggins, die amerikanische Gesamtweltcupsiegerin der letzten zwei Winter, startete mit einem 5. Platz in ihre Abschiedssaison.

Die Schweizer Teamleaderin Nadine Fähndrich verzichtet auf den Start. Die Luzernerin konzentriert sich auf den Sprint vom Samstag. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin hat die Sprint-Gesamtwertung in der vergangenen Saison sowie 2021 und 2023 als Zweite abgeschlossen.

Das beste Resultat der vier gestarteten Schweizerinnen gelingt Nadja Kälin, die als 16. etwas mehr als eine Minute auf die Spitze einbüsste. Mit Anja Weber (20.) und Giuliana Werro (30.) klassieren sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 30.