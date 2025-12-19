Burkhalter mit gutem Resultat in Le Grand-Bornand

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Joscha Burkhalter erreicht am Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand-Bornand im Sprint über 10 Kilometer als bester Schweizer den 17. Platz. Damit läuft der Berner Oberländer im Biathlon-Weltcup zum vierten Mal in Folge in die Top 20.

Burkhalter verliert mit einer Strafrunde 44,5 Sekunden auf den norwegischen Sieger Vetle Sjaastad Christiansen, der zum ersten Mal seit dem 21. Januar 2024 und zum siebten Mal insgesamt im Weltcup in einem Einzelrennen triumphiert.

Vom fünfköpfigen Schweizer Team qualifiziert sich neben Burkhalter einzig noch Sebastian Stalder, dem zwei Schiessfehler unterlaufen, als 56. für die Verfolgung der Top 60 am Samstag. Teamleader Niklas Hartweg fehlt aufgrund eines viralen Infekts.

Die Norweger dominieren das Rennen. Mit Johannes Dale-Skjevdal (2.), Johan-Olav Botn (4.) und Sivert Guttorm Bakken klassieren sich drei weitere Landsmännern von Sieger Christiansen unter den ersten fünf. Einzig dem Franzosen Émilien Jacquelin als Dritter gelingt es, in diese norwegische Phalanx einzudringen.