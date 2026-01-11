Meilenstein für Janis Moser in der NHL

Moser bestreitet in der NHL sein 300. Spiel während der regulären Saison. Er glänzt beim 7:2-Sieg der Tampa Bay Lightning gegen Philadelphia mit einer Plus-3-Bilanz.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Moser bleibt beim 7:2-Sieg von Tampa gegen die Philadelphia Flyers zwar ohne Skorerpunkte, bestreitet aber sein 300. NHL-Spiel in der regulären Saison. Zudem beendet der Bieler Verteidiger das Spiel mit einer Plus-3-Bilanz.

Entscheidend für den Sieg von Tampa ist Nikita Kutscherow. Erst trifft er zweimal, dann zeichnet er sich, ebenfalls zweimal, als einer der Assistgeber zum 4:1 beziehungsweise 7:2 aus.

Auch erfolgreich sind die Vegas Golden Knights. Mit Akira Schmid im Tor gewinnen die Knights gegen die St. Louis Blues mit 4:2. Pius Suter steht wegen einer Verletzung am rechten Knöchel, die er sich Ende Dezember zugezogen hat, wie in den vergangenen Spielen nicht im Kader der St. Louis Blues.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala setzen sich mit 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Edmonton Oilers durch. Fiala ist weder während der Partie, noch im Shootout, unter den Torschützen.

Weniger erfolgreich ist derweil Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Chicago Blackhawks verliert das Team von Josi, der 25 Minuten auf dem Eis steht, 0:3.