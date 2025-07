Bei 4:2-Sieg für Milan Nati-Star Okafor schiesst Liverpool mit Doppelpack ab

Noah Okafor steht beim AC Milan eigentlich auf dem Abstellgleis. Nun zeigt der Nati-Star, was er drauf hat. In einem Testspiel in Hongkong gegen den FC Liverpool (4:2) trifft der Stürmer gleich doppelt.

Publiziert: vor 50 Minuten