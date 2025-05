Beachvolleyball Geschwister Vergé-Dépré in den Viertelfinals

Anouk und Zoé Vergé-Dépré erreichen im Elite16-Turnier in Ostrava in Tschechien die Viertelfinals. Tanja Hüberli und Leona Kernen dagegen scheiden in den Achtelfinals aus.

Publiziert: 13:25 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten