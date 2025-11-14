Vergé-Dépré-Schwestern mit erfolgreichem WM-Auftakt

Die grössten Schweizer Medaillenhoffnungen, Anouk und Zoé Vergé-Dépré, sind erfolgreich in die Beachvolleyball-WM in Australien gestartet.

Anouk Vergé-Dépré (links) und ihre jüngere Schwester Zoé feiern einen Punktgewinn. Foto: MARIUS BECKER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das als Nummer 11 gesetzte Schwesternduo wurde im ersten Gruppenspiel in Adelaide seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich gegen die Dominikanerinnen Crismil Paniagua/Julibeth Payano (Nummer 38) 21:14, 21:12 durch.

Mit diesem Auftaktsieg haben die Bernerinnen einen wichtigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinals gemacht. Am Samstag treffen sie im zweiten Gruppenspiel auf die Einheimischen Elizabeth Alchin/Georgia Johnson, gegen die sie auf dem Papier erneut deutlich favorisiert sind. Zum Abschluss der Vorrunde wartet mit den Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger (Nummer 14) ein Schwesternduell. Direkt für die Sechzehntelfinals qualifizieren sich alle Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten.

Bei den Männern kam es zum Turnierstart zu einem Schweizer Duell. Marco Krattiger/Leo Dillier setzten sich gegen Adrian Heidrich/Jonathan Jordan 21:18, 22:20 durch. Das dritte Schweizer Männerduo, Yves Haussener/Julian Friedli, greift erst am Samstag ins Geschehen ein.