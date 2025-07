Starker Auftritt von Adrian Heidrich und Jonathan Jordan bei ihrem Heimturnier in Gstaad. Die Schweizer ziehen mit einem Sieg gegen das Weltmeister-Duo in den Achtelfinal ein.

Heidrich/Jordan bezwingen in Gstaad die Weltmeister

Stehen im Achtelfinal: Adrian Heidrich (l.) und Jonathan Jordan. Foto: keystone-sda.ch

Adrian Heidrich und Jonathan Jordan erreichen beim Elite16-Turnier in Gstaad die Achtelfinals. Das Duo bezwingt die Weltmeister Ondrej Perusic und David Schweiner aus Tschechien.

Der Zürcher Heidrich und Jordan aus dem Baselland schaffen in den Sechzehntelfinals die Überraschung mit einem 21:17, 21:19 und tun es Marco Krattiger und Leo Dillier gleich. Der Thurgauer und der Aargauer hatten die Weltmeister am Mittwoch nicht minder überraschend im ersten Gruppenspiel in drei Sätzen niedergerungen.

Zu Ende ist das Heimturnier dagegen für Annique Niederhauser und Menia Bentele. Die 1,90 m grosse Bernerin und ihre Basler Teamkollegin verlieren mit dem 17:21, 17:21 gegen die seit dieser Saison zusammen antretenden Tschechinnen Marketa Svozilova und Marie-Sara Stochlova auch ihr zweites Gruppenspiel.