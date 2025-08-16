DE
FR
Abonnieren

Nach Matchball
Bitteres Achtelfinal-Out für Vergé-Dépré-Schwestern

Am Elite16-Turnier in Montreal scheitert das Schwestern-Duo Anouk und Zoé Vergé-Dépré in den Achtelfinals. Gegen die Brasilianerinnen Carol/Rebecca verlieren die Bernerinnen trotz eines Matchballs.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Anouk und Zoé Vergé-Dépré (v.l.) belohnen sich nach starker Aufholjagd nicht. (Archivfoto)
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In einer engen Partie am Turnier der höchsten Kategorie machen die Vergé-Dépré-Schwestern zunächst einen Satzrückstand wett und kämpfen sich im Tiebreak nach einem 9:13-Rückstand zurück. Nach fünf gewonnen Punkten in Serie servieren sie sogar zum Matchgewinn. Doch letztlich behalten die Gegnerinnen aus Südamerika die Nerven und setzen sich mit 16:21, 21:16, 16:14 durch.

Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré nimmt das Turnier in der kanadischen Metropole ein enttäuschendes Ende. Nächster Programmpunkt ist die Schweizer Meisterschaft vom 27. bis 29. August auf dem Bundesplatz in Bern.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen