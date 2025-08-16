Bitteres Achtelfinal-Out für Vergé-Dépré-Schwestern

Anouk und Zoé Vergé-Dépré (v.l.) belohnen sich nach starker Aufholjagd nicht. (Archivfoto)
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In einer engen Partie am Turnier der höchsten Kategorie machen die Vergé-Dépré-Schwestern zunächst einen Satzrückstand wett und kämpfen sich im Tiebreak nach einem 9:13-Rückstand zurück. Nach fünf gewonnen Punkten in Serie servieren sie sogar zum Matchgewinn. Doch letztlich behalten die Gegnerinnen aus Südamerika die Nerven und setzen sich mit 16:21, 21:16, 16:14 durch.
Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré nimmt das Turnier in der kanadischen Metropole ein enttäuschendes Ende. Nächster Programmpunkt ist die Schweizer Meisterschaft vom 27. bis 29. August auf dem Bundesplatz in Bern.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.