Bitteres Achtelfinal-Out für Vergé-Dépré-Schwestern

Am Elite16-Turnier in Montreal scheitert das Schwestern-Duo Anouk und Zoé Vergé-Dépré in den Achtelfinals. Gegen die Brasilianerinnen Carol/Rebecca verlieren die Bernerinnen trotz eines Matchballs.

Anouk und Zoé Vergé-Dépré (v.l.) belohnen sich nach starker Aufholjagd nicht. (Archivfoto) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In einer engen Partie am Turnier der höchsten Kategorie machen die Vergé-Dépré-Schwestern zunächst einen Satzrückstand wett und kämpfen sich im Tiebreak nach einem 9:13-Rückstand zurück. Nach fünf gewonnen Punkten in Serie servieren sie sogar zum Matchgewinn. Doch letztlich behalten die Gegnerinnen aus Südamerika die Nerven und setzen sich mit 16:21, 21:16, 16:14 durch.

Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré nimmt das Turnier in der kanadischen Metropole ein enttäuschendes Ende. Nächster Programmpunkt ist die Schweizer Meisterschaft vom 27. bis 29. August auf dem Bundesplatz in Bern.