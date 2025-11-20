Letztes Schweizer Beach-Duo scheidet an WM aus

Die Beachvolleyball-WM in Australien ist aus Schweizer Sicht nach dem Achtelfinal vorbei. Mit Krattiger/Dillier ist auch das letzte Duo draussen.

1/2 Auch das letzte Schweizer Duo ist an der Beachvolleyball-WM ausgeschieden Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz ist in der Endphase der WM in Adelaide nicht mehr vertreten. Mit Marco Krattiger und Leo Dillier scheitert in den Achtelfinals das letzte Duo aus unserem Land.

Einen Tag nach dem Coup gegen die als Nummer 2 eingestuften Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot halten Krattiger und Dillier gegen das brasilianische Gespann Evandro/Arthur Lanci, die Nummer 4 des Turniers, die Hoffnung aufs neuerliche Weiterkommen einen Satz lang aufrecht – gegen zwei Konkurrenten, die sie schon einmal bezwungen haben.

Das zuvor einzige Duell gegen den 35-jährigen, zwei Meter zehn langen Evandro und dessen sechs Jahre jüngeren Partner haben Krattiger und Dillier im Juli beim Elite16-Turnier in Gstaad in drei Sätzen für sich entschieden.

Beim 24:22, 12:21, 13:15 am Donnerstag liegen die neuerliche Überraschung und der zweite Sieg gegen die Südamerikaner nur zu Beginn im Bereich des Möglichen. Nach dem ausgeglichenen ersten Satz, in dessen Verlauf die Differenz ein einziges Mal, als Krattiger/Dillier 10:8 voran liegen, mehr als einen Punkt beträgt, lassen der Thurgauer und der Aargauer eine schwächere Phase folgen. Die Brasilianer nutzen dies zum Ausgleich und im dritten Durchgang zu einer klaren Führung von zwischenzeitlich fünf Punkten. Krattiger und Dillier können den Rückstand zwar nochmals bis auf einen Punkt verkürzen. Für die Wende und den nächsten Coup reicht es aber nicht mehr.