Wenn Mitte November in Austalien die Beachvolleyball-WM über die Bühne geht, werden fünf Schweizer Teams dabei sein. Zwei Männer-Duos schaffen die Qualifikation in extremis.

1/2 Yves Haussener (l.) und Julian Friedli schaffen es auf den letzten Drücker an die Beachvolleyball-WM. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Drei Schweizer Männer- und zwei Frauenteams nehmen die Qualifikationshürde für die Beachvolleyball-WM Mitte November in Adelaide, wie der Verband mitteilt.

Beim Challenge-Turnier im mexikanischen Veracruz, das am Sonntag zu Ende ging, wurden letztmals Punkte für das WM-Ranking vergeben. Sowohl Yves Haussener/Julian Friedli als auch Adrian Heidrich/Jonathan Jordan nutzten diese letzte Möglichkeit und sicherten sich mit einem starken Schlussspurt doch noch das Ticket für Australien. Auch Marco Krattiger/Leo Dillier werden die Schweiz vertreten: Das Duo sicherte sich eine Teilnahme über das World Ranking.

Die beiden Schweizer Frauen-Topteams Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Leona Kernen haben ihre Teilnahme ebenfalls frühzeitig über das World Ranking geschafft.

Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften finden alle zwei Jahre statt. In Adelaide kämpfen vom 14. bis 23. November je 48 Teams pro Geschlecht um die Medaillen.