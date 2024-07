Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépre jubeln.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach zwei umkämpften 2:1-Siegen am Starttag, in denen sich die Schweizerinnen nach Satzrückstand zurückkämpften, beenden Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépre die Gruppenphase mit einem 21:12, 21:19-Erfolg gegen das amerikanische Duo Kimberly Hildreth/Teegan Van Gunst.

Damit überspringen die Luzernerin und die Bernerin wie bereits in der Woche zuvor in Gstaad die erste K.o.-Runde und stehen direkt in den Viertelfinals. Diese finden am Freitag statt.

Das Turnier in Österreichs Hauptstadt ist der letzte Formtest vor den Olympischen Spielen in Paris. Dort wird der Wettkampf vom 27. Juli bis 10. August durchgeführt.