Die Oklahoma City Thunders sind bisher makellos.
Foto: AP
Darum gehts
- Oklahoma City Thunders bleiben ungeschlagen
- Yanic Konan Niederhäuser kommt doch in der NBA zum Einsatz
- Niederhäuser punktet bei 6:35 Minuten Spielzeit
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Oklahoma City, der Titelverteidiger der NBA, ist in dieser Saison bislang unwiderstehlich. Die Thunders besiegten die Los Angeles Clippers auswärts 126:107 und feierten den achten Sieg im achten Spiel.
Niederhäuser wieder auf dem NBA-Parkett
Yanic Konan Niederhäuser, der am Vortag in die G-League geschickt worden war, blieb in Los Angeles. Der Freiburger Rookie kam 6:35 Minuten vor Schluss ins Spiel, als sein Team 92:114 zurücklag. Der Innenverteidiger erzielte 5 Punkte, zudem eroberte er mit zwei Rebounds den Ball.