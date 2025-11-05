Oklahoma City Thunder setzt Siegesserie in der NBA fort. Das Team besiegt die Los Angeles Clippers auswärts und feiert den achten Sieg im achten Spiel. Der Schweizer Rookie Yanic Konan Niederhäuser kehrt auch aufs Parkett zurück.

Zu stark für die LA Clippers

Die Oklahoma City Thunders sind bisher makellos. Foto: AP

Darum gehts Oklahoma City Thunders bleiben ungeschlagen

Yanic Konan Niederhäuser kommt doch in der NBA zum Einsatz

Niederhäuser punktet bei 6:35 Minuten Spielzeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Oklahoma City, der Titelverteidiger der NBA, ist in dieser Saison bislang unwiderstehlich. Die Thunders besiegten die Los Angeles Clippers auswärts 126:107 und feierten den achten Sieg im achten Spiel.

Niederhäuser wieder auf dem NBA-Parkett

Yanic Konan Niederhäuser, der am Vortag in die G-League geschickt worden war, blieb in Los Angeles. Der Freiburger Rookie kam 6:35 Minuten vor Schluss ins Spiel, als sein Team 92:114 zurücklag. Der Innenverteidiger erzielte 5 Punkte, zudem eroberte er mit zwei Rebounds den Ball.