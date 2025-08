Basketball-Nati gewinnt hochdramatisch

Selim Fofana (links, hier im Vor-Qualifikations-Match gegen Irland im Februar) lässt die Schweizer am Mittwoch jubeln. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Männer-Nationalteam reagiert auf die Startniederlage in der Vor-Qualifikation für die WM 2027. In Freiburg schlägt das Team von Ilias Papatheodorou die Ukraine 66:64.

Matchwinner ist Selim Fofana. Der 26-jährige Genfer von Iraklis Thessaloniki ist mit 18 Punkten nicht nur der erfolgreichste Werfer. Er erzielt 0,6 Sekunden vor der Schlusssirene auch den entscheidenden Korb.

Beinahe hätten die Ukrainer, die nie aufstecken und dreimal einen 7-Punkte-Rückstand wettmachen, aber auch noch darauf eine Antwort gefunden. Der Treffer der Osteuropäer fällt jedoch knapp nach der Sirene.

Revanche gegen die Slowakei?

Die vorletzte Partie in der Vor-Qualifikation bestreitet die Schweiz am Mittwoch, 13. August. In Winterthur will sich das Team von Ilias Papatheodorou dann an der Slowakei für die 60:73-Niederlage revanchieren.

Die ersten beiden Mannschaften ziehen in die eigentliche Qualifikation für die WM 2027 in Katar ein.