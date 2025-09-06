Die Basketball-EM endet für Serbien enttäuschend. Der Topfavorit ist raus – und zwar schon im Achtelfinal.

Nikola Jokic (l.) und die Serben ziehen gegen Finnland (Lauri Markkanen) im EM-Achtelfinal den Kürzeren. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Topfavorit Serbien ist an der Basketball-EM völlig überraschend im Achtelfinal ausgeschieden. Das Team von Trainer Svetislav Pesic verliert in Riga gegen Finnland mit 86:92.

Der WM-Zweite ist als grosser Gold-Kandidat in das Turnier gestartet. Doch auch 33 Punkte von NBA-Star Nikola Jokic können das Aus gegen starke Finnen nicht verhindern. Lauri Markkanen glänzt beim Co-Gastgeber der Europameisterschaft mit 29 Zählern.

Neben Serbien scheitert am Samstag auch der K.-o.-Runden-Gastgeber Lettland. Die Letten müssen sich Litauen mit 79:88 geschlagen geben. Zu den ersten vier Viertelfinalisten gehören neben Finnland und Litauen Titelverteidiger Deutschland (85:58 gegen Portugal) und die Türkei (85:79 gegen Schweden).