Der verletzte Stephen Curry (in schwarz) muss von der Bank aus zuschauen, wie seine Warriors Spiel 2 verlieren. Foto: Carlos Avila Gonzalez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stephen Curry muss in den NBA-Playoffs wegen einer Zerrung im Oberschenkel wie befürchtet pausieren. Die Golden State Warriors verloren ohne ihr Aushängeschild die zweite Viertelfinal-Partie gegen die Minnesota Timberwolves 93:117, in der Serie steht es 1:1.

Curry hat sich in Spiel 1 verletzt und dürfte mindestens noch zwei weitere Partien von der Bank aus verfolgen – diesmal tut er es sogar in der Freizeitkleidung. Ohne ihren besten Spieler geraten die Warriors in Minneapolis sofort in Rückstand. Ehe Jimmy Butler nach fast fünf Minuten den ersten Korb erzielt, liegt das Team bereits 0:13 hinten. Mit Ausnahme einer kurzen Phase im dritten Viertel haben die Gastgeber danach durchgehend einen zweistelligen Vorsprung und sichern sich den Ausgleich in der Best-of-7-Serie.

Die beiden kommenden Partien finden in San Francisco statt.