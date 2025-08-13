Schweizer Basketballer nehmen Kurs auf WM-Quali

Die Schweizer Basketballer gewinnen in der Vorausscheidung gegen die Slowakei und verschaffen sich damit gute Karten, um die «richtige» WM-Qualifikation einzuziehen.

Die Schweizer Basketballer besiegen die Slowakei in Winterthur mit 13 Punkten Vorsprung. Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dem Schweizer Männer-Nationalteam gelingt in der Vor-Qualifikation für die WM 2027 ein wichtiger Sieg. In Winterthur bezwingt das Team von Ilias Papatheodorou die Slowakei 85:72.

Eine Woche nach dem erzitterten 66:64-Erfolg in Freiburg gegen die Ukraine ist es für die Schweizer im dritten Spiel der zweite Sieg. Sie revanchieren sich damit auch für die 60:73-Niederlage, die sie Anfang Monat zum Auftakt der Qualifikationskampagne gegen die Slowaken erlitten haben.

Damit präsentiert sich die Ausgangslage für die Schweiz vor dem abschliessenden Spiel am Samstag in Riga gegen die Ukraine günstig. Die ersten beiden Teams der Dreiergruppe ziehen in die eigentliche Qualifikation für die WM 2027 in Katar ein.