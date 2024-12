1/7 In der Baisse: LeBron James trifft nicht mehr wie gewohnt. Foto: keystone-sda.ch

Marco Pescio Reporter Sport

LeBron James (39) verblüfft die Basketball-Fans für einmal nicht mit irrwitzig guten Statistiken, sondern … genau mit dem Gegenteil.

Der NBA-Superstar von den Los Angeles Lakers befindet sich derzeit in einer der schwersten Wurfkrisen seiner Karriere. Bei der 80:109-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves verfehlt James alle vier seiner Dreipunkteversuche, womit er seine Negativserie auf 0 von 19 in den letzten vier Spielen verlängert. Für LeBron-Verhältnisse ist das historisch schlecht. Konkret: Eine derartige Dreier-Baisse ist ihm seit seinem Rookie-Jahr nicht mehr passiert. Zwischen dem 26. Dezember 2003 und dem 13. Januar 2004 hatte er damals 24 Dreier in Serie verfehlt.

«Will nicht darüber sprechen»

Überhaupt ist James' Wurfquote momentan eine echte Baustelle. Gegen die Timberwolves erreichte er gerade einmal 25 Prozent, womit er im sechsten Spiel in Folge unter 45 Prozent blieb. Das Formtief lässt mittlerweile auch Coach JJ Redick (40) daran zweifeln, ob es noch Sinn mache, die Basketball-Legende in allen 82 Spielen der Regular Season einzusetzen. Er meint vielsagend: «Ich weiss nicht, ob das in seinem und unserem besten Interesse ist.» Redick betont, er wolle die Situation bestmöglich managen: «Wenn er sich gut fühlt, dann sollte er spielen.»

James selbst will sich zu seinem Vorhaben, in jeder Partie anzutreten, am liebsten nicht mehr äussern: «Das ist ein Ziel, aber wir werden sehen. Das ist etwas, worüber ich gerade nicht sprechen will.» Ihm fehle momentan schlicht der Rhythmus, so James. Und genau so ergeht es aktuell auch dem Rest des Teams. Die Lakers haben fünf der letzten sieben Spiele verloren.