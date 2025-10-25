Kyshawn George stellt persönlichen Rekord auf

Kyshawn George zeigt in der Nacht auf Samstag in der NBA eine Glanzleistung. Mit 34 Punkten und 11 Rebounds führt der Guard der Washington Wizards sein Team zum 117:107-Sieg über die Dallas Mavericks.

Der Walliser Kyshawn George versenkt den Ball. Foto: Tony Gutierrez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

George erzielte bereits im zweiten Spiel der Saison einen persönlichen Punkterekord. Er traf in 35 Minuten auf dem Parkett mit 11 von 15 Würfen den Korb. Dabei war er auch mit sieben von neun Dreipunkte-Versuchen erfolgreich.

Die beiden anderen Schweizer NBA-Spieler mussten sich am Freitag mit deutlich weniger Einsatzzeit begnügen. Der Clippers-Rookie Yanic Konan Niederhäuser spielte fünf Minuten in einem Match, das Los Angeles mit 129:102 gegen die Phoenix Suns gewann. Der Freiburger Aufbauspieler erzielte sechs Punkte.

Der Center Clint Capela erhielt bei den Houston Rockets nur vier Minuten Spielzeit (2 Punkte, 4 Rebounds). Die Rockets verloren gegen die Detroit Pistons 111:115, obwohl Kevin Durant 37 Punkte erreichte.