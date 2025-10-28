DE
Schweizer mit längstem Einsatz
Capelas Rockets feiern ersten Sieg der NBA-Saison

Die Houston Rockets gewinnen erstmals in der NBA-Saison. Gegen die Brooklyn Nets kommt der Genfer Clint Capela zu seinem bisher längsten Einsatz.
Die von Trainer Ime Udoka angeführten Rockets holen den ersten Saisonsieg.
Foto: Karen Warren
Nach zwei knappen Niederlagen feiern die Houston Rockets ihren ersten Saisonsieg. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela gewinnt gegen die Brooklyn Nets 137:109.

Mit knapp 14 Minuten kommt Capela zu seinem bisher längsten Einsatz. Der 31-jährige Genfer steuert acht Punkte und einen Rebound zum klaren Heimerfolg bei. Damit liegt er in der teaminternen Skorerliste, die von Tari Eason (22 Punkte), Alperen Sengün (21) und Kevin Durant (19) angeführt wird, auf dem achten Platz.

Dank des Heimsieges hat die ambitionierte Franchise aus Texas den Fehlstart in die Saison korrigiert. Die Nets befinden sich nach vier Niederlagen in vier Partien dagegen bereits in einer ungemütlichen Situation.

