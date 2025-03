Kyshawn George verliert bei NBA-Rückkehr

1/2 Kyshawn George in Rot versucht, den Gegenspieler zu blocken Foto: Nick Wass

SDA Schweizerische Depeschenagentur

George, der am Mittwoch gegen die Utah Jazz wegen einer Prellung am rechten Knie ausgefallen war, stand im Heimspiel gegen die Orlando Magic in der Startformation. Bei der 105:120-Niederlage verbuchte der Walliser Rookie 7 Punkte, 8 Assists und 4 Rebounds. Mit minus 25 war George zusammen mit zwei Teamkollegen der Spieler mit der schlechtesten Plus-/Minus-Bilanz.

Die Orlando Magic, bei denen Paolo Banchero mit 30 Punkten glänzte, führten die Entscheidung im dritten Viertel herbei. Das Team aus Florida legte einen Lauf mit 13:0 Punkten hin, der ihm einen entscheidenden Vorsprung von 26 Punkten einbrachte (88:62).