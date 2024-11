Riesen in New Yorker Subway NBA-Stars müssen mit ÖV zum Auswärtsspiel

Am ersten Sonntag im November findet jährlich der New York City Marathon statt. Dementsprechend versinkt die Stadt im Verkehrschaos, weil viele wichtige Strassen gesperrt sind. Daher reiste das NBA-Team Detroit Pistons mit den ÖV zum Auswärtsspiel in Brooklyn an.