New York Knicks feiern Rekordsieg in der NBA

120:66 – mit einem solchen Abstand haben die New York Knicks noch nie gewonnen. Gegen die Brooklyn Nets feiert das NBA-Team nun den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New York Knicks gewinnen in der NBA das Stadtduell mit den Brooklyn Nets haushoch und stellen dabei eine Bestmarke in ihrer langen Geschichte auf. Die 54 Punkte Vorsprung beim 120:66 sind der deutlichste Sieg in den 80 Jahren ihres Bestehens.

Nach zuletzt neun Niederlagen in elf Partien ist der deutliche Erfolg im Madison Square Garden eine willkommene Entschädigung für die Fans. «Ein Sieg. Das war das Wichtigste, einfach ein Weg finden, das Eis zu brechen und in der linken Spalte einen draufzupacken», sagt Knicks-Profi Karl-Anthony Towns.

Der zweifache NBA-Champion (1970 und 1973) gehört in dieser Saison zu den stärksten Teams der besten Basketball-Liga der Welt. Mit 26 Siegen aus 44 Spielen befinden sich die Knicks als drittplatziertes Team der Eastern Conference derzeit auf Playoff-Kurs.