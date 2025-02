1/4 Clint Capela und die Atlanta Hawks kassieren in der NBA eine deutliche Niederlage. Foto: keystone-sda.ch

Clint Capela mit den Atlanta Hawks und Kyshawn George mit den Washington Wizards gelingt es nicht, in der NBA eine kleine Siegesserie zu starten.

Nachdem die Hawks am Montag erstmals nach zuvor drei Niederlagen wieder gewonnen haben, werden sie im Duell gegen einen Ranglisten-Nachbarn deutlich geschlagen. Das Team mit dem Genfer Clint Capela unterliegt den Miami Heat auswärts 109:131. Damit fallen die Hawks in der Tabelle der Eastern Conference hinter den Kontrahenten aus Florida in den 9. Rang zurück. Capela kommt auf acht Punkte und drei Rebounds und weist mit -19 die schlechteste Plus-Minus-Bilanz der Partie aus.

Auch der Walliser Kyshawn George schafft es nicht, mit den Washington Wizards einen zweiten Sieg in Folge zu landen. Das Schlusslicht der Liga, das am Montag eine sechs Partien andauernde Niederlagenserie beendet hat, muss sich im Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers 121:129 geschlagen geben. George lässt sich sieben Punkte und fünf Rebounds notieren und weist mit -13 ebenfalls die schlechtes Plus-Minus-Bilanz aus.