Die Los Angeles Clippers fertigen die Brooklyn Nets mit 126:89 ab. Der Schweizer Yanic Konan Niederhäuser kommt zu einem Kurzeinsatz.

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser feiern gegen die Brooklyn Nets einen souveränen 126:89-Sieg. Für die Clippers ist es der achte Erfolg in den letzten neun Spielen. Der Freiburger Rookie Niederhäuser wird während sieben Minuten eingesetzt, er verbucht vier Punkte und zwei Rebounds.

Entscheidend für den Sieg der Clippers ist Kawhi Leonard, der 28 Punkte erzielt. Die Kalifornier ziehen so bereits im zweiten Viertel auf bis zu 38 Punkte Vorsprung davon und sichern sich den Sieg mühelos.