Nie in Rückstand geraten

Zweites Spiel, zweiter Sieg für die Hawks. Foto: keystone-sda.ch 1/2

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela gewinnen in der National Basketball Association (NBA) auch ihr zweites Saisonspiel.

Im zweiten Heimspiel besiegen die Hawks dank 38 Punkten von Trae Young das Team aus Charlotte mit 125:120. Clint Capela figuriert erneut in der Startaufstellung und steuert sechs Punkte bei. Atlanta zieht früh bis auf 16 Punkte davon, muss die Charlotte Hornets jedoch zum 90:90 einmal ausgleichen lassen. In Rückstand geraten die Hawks in dieser Partie nie.