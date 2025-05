In den NBA-Playoffs holt Boston den ersten Sieg gegen die New York Knicks und Minnesota legt in der Serie mit San Francisco vor.

Jayson Tatum von den Boston Celtics freut sich über einen erfolgreichen Dreipunkte-Wurf. Foto: PAMELA SMITH

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Titelverteidiger Boston meldet sich zurück. Die Celtics gewinnen in den NBA-Viertelfinals gegen die New York Knicks erstmals und liegen in der Serie nur noch 1:2 zurück.

Boston liegt während der gesamten Partie nie im Rückstand und siegt letztlich 115:93. Auch die vierte Partie findet wieder im Madison Square Garden statt.

Im Westen können die Minnesota Timberwolves, die in San Francisco gegen die Golden State Warriors im Schlussviertel noch in Rückstand liegen, das Tempo in den Schlussminuten erhöhen. Die Timberwolves siegen 102:97 und führen in der Serie 2:1. Bei den Warriors macht sich das Fehlen von Stephen Curry bemerkbar. Der Teamleader hat sich in Spiel 1 am Oberschenkel verletzt.