WM-Quali für Basketball-Nati praktisch nicht mehr möglich

Die Basketball-Nati verliert erneut gegen Bosnien-Herzegowina. Die Chancen, sich doch noch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, sind gering.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Basketballer haben auch das vierte Spiel in der WM-Qualifikation verloren. Sie unterliegen Bosnien-Herzegowina in Kriens 60:91, nachdem sie am vergangenen Freitag gegen den gleichen Gegner schon auswärts 60:84 verloren haben.

Die Schweizer halten nur bis zum 10:10 mit, nach dem ersten Viertel steht es 14:21, zur Pause 34:50. Keiner aus dem Team erreicht die Zehn-Punkte-Marke, der beste Werfer Boris Mbala kommt auf neun Zähler. Die Mannschaft wird von Dimitris Menoudakos gecoacht, da Nationaltrainer Ilias Papatheodorou von seinem Verein zurückgehalten wurde.

Die Niederlage bedeutet für die Schweizer in der Qualifikationsgruppe C praktisch das Aus. Sie haben nur noch eine Chance aufs Weiterkommen, wenn sie die letzten beiden Partien gegen Serbien (2. Juli) und die Türkei (5. Juli) gewinnen. Die drei Erstplatzierten der Gruppe ziehen in die zweite Phase dieser Qualifikation ein.