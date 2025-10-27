DE
Nach Top-Auftritt zuvor
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards

Kein erfolgreicher Abend für Kyshawn George in der NBA. Seine Washington Wizards verlieren gegen die Charlotte Hornets.
Publiziert: 07:46 Uhr
Aktualisiert: 07:50 Uhr
Kyshawn George erzielt für die Washington Wizards sechs Punkte.
Foto: Tony Gutierrez

Darum gehts

  • Kyshawn George verliert mit den Wizards gegen die Hornets
  • Yanic Konan Niederhäuser spielt nicht beim Clippers-Sieg gegen Portland
  • George erzielt 6 Punkte in 25 Minuten Spielzeit
Keystone-SDA

Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards gegen die Charlotte Hornets mit 113:139.

Nachdem George am Freitag noch mit 34 Punkten glänzte und eine wichtige Rolle beim Sieg gegen Dallas trug, gelingen ihm in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit sechs Punkte. Er spielt während insgesamt rund 25 Minuten.

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser im Kader feiern derweil einen Sieg gegen die Portland Trail Blazers. Beim 114:107-Erfolg kommt der Freiburger nicht zum Einsatz.

