Die Schweizer Basketballnationalmannschaft verliert in der Vor-Qualifikation für die WM 2027 gegen die Ukraine. Das Team von Coach Ilias Papatheodorou ist nun auf Schützenhilfe angewiesen, um weiterzukommen.

Selim Fofana (links, hier im Hinspiel) und die Schweiz werden in Riga von der Ukraine bezwungen. Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Nationalteam beendet die Vor-Qualifikation für die WM 2027 mit einer Niederlage. Nach dem 64:73 in Riga gegen die Ukraine ist die Schweiz fürs Weiterkommen auf Schützenhilfe angewiesen.

Auf neutralem Boden verschläft die Auswahl von Coach Ilias Papatheodorou den Start komplett und gerät mit einem schwachen ersten Viertel (12:28) früh ins Hintertreffen. Zwar kämpfen sich die Schweizer zurück und verkürzen zwischenzeitlich auf zwei Punkte Rückstand (49:51), doch im Schlussabschnitt brechen sie erneut ein und lassen die Ukraine entscheidend davonziehen.

Nun ruhen die Schweizer Hoffnungen auf dem heutigen Gegner: Gewinnen die Ukrainer am Mittwoch in Bratislava gegen die Slowakei, qualifiziert sich die Schweiz für die nächste Runde. Sollte jedoch die Slowakei gewinnen, stünden alle drei Teams mit zwei Siegen und zwei Niederlagen da. In diesem Fall entscheidet das Punkteverhältnis über das Weiterkommen.