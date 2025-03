Nikola Jokic gelingt ein historisches Spiel. So viele Punkte, Rebounds und Assists verbuchte vor ihm noch kein Basketballer in der NBA.

Zeigt ein überragendes Spiel: Nikola Jokic. Foto: keystone-sda.ch

Nikola Jokic ging am Freitag in die Geschichte der NBA ein. Der serbische Center von Denver wurde der erste Spieler, der in einer Partie mehr als 30 Punkte, 20 Rebounds und 20 Assists verbuchte.

Jokic erzielte 31 Punkte, 21 Rebounds und 22 Assists in einem Spiel, das die Nuggets mit 149:141 nach Verlängerung gegen die Phoenix Suns gewannen. Diese 22 Assists sind ein persönlicher Rekord für den dreifachen MVP der NBA und ein absoluter Rekord für einen Center.

Es ist das siebte Mal in dieser Saison, dass Nikola Jokic in einem Spiel mehr als 15 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists erzielt hat. Seit Beginn der Saison 2024/25 hat er 29 «Triple-Doubles» erzielt und insgesamt 149 in der regulären Saison seit seinem NBA-Debüt.