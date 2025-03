NBA-Schweizer George löst Rudelbildung aus

1/5 Kyshawn George und seine Washington Wizards gehen gegen Detroit deutlich unter. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George verlieren in Detroit 103:123. Die Partie wird hektisch, als George gegen den überragenden Cade Cunningham (27 Punkte) handgreiflich wird.

George schubst Cunningham schon im ersten Viertel weg und wird im anschliessenden Techtelmechtel sofort von seinen (älteren) Teamkollegen geschützt. Immerhin plätschert durch die Aktion des jungen Schweizers die Partie nicht nur so dahin. Denn die sportliche Spannung ist praktisch inexistent. Die Washington Wizards, das schwächste Team der NBA, liegen in Detroit permanent in Rückstand, in der zweiten Halbzeit beträgt die Reserve der Pistons stets mindestens zehn Punkte.

Gar gehässig wird es im Finish, als zwei Akteure der Wizards – Richaun Holmes und Marcus Smart – nach Fouls ausgeschlossen wurden.

Detroit und Washington stehen sich in der Nacht auf Freitag nochmals in Detroit gegenüber. Mit vier Siegen aus den letzten acht Partien spielt Washington derzeit so erfolgreich wie vorher noch nie in dieser Saison.