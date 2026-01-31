Nikola Jokic kehrt bei den Denver Nuggets nach einer Verletzungspause eindrücklich zurück. Beim Sieg gegen die Los Angeles Clippers mit Yanic Niederhäuser macht der Superstar direkt den Unterschied.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach neun Siegen aus zehn Partien verlieren die Los Angeles Clippers mit Yanic Niederhäuser bei den Denver Nuggets mit 109:122. Nikola Jokic trumpft für Denver gross auf.

Der serbische Superstar spielt nach Verletzungspause erstmals seit einem Monat wieder mit und bestreitet bloss die Hälfte der Partie (25 Minuten). Dennoch macht der 30-jährige Serbe, dreimaliger MVP der Liga, mit 31 Punkten und 12 Rebounds den Unterschied im Spitzenspiel aus. Denver fällt zuletzt wegen Verletzungen mehrerer Stars auf Platz 3 im Westen zurück – die Clippers waren mit 16 Siegen aus 19 Partien zuletzt das formstärkste Team der Liga.

Für die Clippers skort James Harden 25 Punkte. Niederhäuser gelangt während lediglich zwei Minuten zum Einsatz.