NBA-Coach Billups verhaftet – auch ein Spieler festgenommen

1/4 Portland-Coach Chauncey Billups bekam Besuch von der Polizei. Foto: Alika Jenner

AFP Agence France Presse

Im Rahmen von Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels sind laut US-Medienberichten NBA-Headcoach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und Profi Terry Rozier (Miami Heat) festgenommen worden. Billups wird nach ABC-Informationen mit verbotenen Pokerspielen unter Beteiligung der Mafia in Verbindung gebracht und soll wohl noch am Donnerstag vor den Richter treten. Eine Pressekonferenz mit FBI-Direktor Kash Patel wurde für 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) angesetzt.

Gegen Billups, 2004 mit den Detroit Pistons als Spieler NBA-Champion, und Rozier gibt es unterschiedliche Vorwürfe. Die Fälle sollen aber in einem Zusammenhang stehen. Billups wurde in Oregon verhaftet, Rozier in Orlando. Dort hatte Miami am Mittwoch sein Auftaktspiel absolviert, Rozier kam nicht zum Einsatz.

Ende Juli war bereits der frühere NBA-All-Star Gilbert Arenas im Zusammenhang mit illegalen Pokerspielen verhaftet worden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine Luxusresidenz in Los Angeles vermietet zu haben, «um dort zwischen September 2021 und Juli 2022» Zusammenkünfte «mit hohen Einsätzen zu veranstalten».