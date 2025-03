Clint Capela ist derzeit zum Zuschauen verdammt. Foto: PIERRE ALBOUY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Genfer Clint Capela wird wahrscheinlich kein Spiel mehr in der laufenden NBA-Qualifikation bestreiten. Eine MRI-Untersuchung ergab eine Bandverletzung an einem Mittelhandknochen der linken Hand, wie die Hawks bekannt gaben. Der Gesundheitszustand des jungen Vaters werde in drei bis vier Wochen neu bewertet, so die Franchise aus Atlanta.

Ohne den 30-jährigen Capela feiern die Hawks mit dem 124:115 gegen die Golden State Warriors den sechsten Sieg in den letzten acht Partien. Sie belegen in der Eastern Conference den 7. Platz.

Kyshawn George unterliegt mit den Washington Wizards bei den New York Knicks 103:122. Der 21-jährige Walliser verzeichnet 15 Punkte, zehn Rebounds und vier Assists. Es ist für die Wizards im 70. Saisonspiel die 55. Niederlage. Kein Team in der NBA weist eine schlechtere Bilanz aus.