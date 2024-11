Die Atlanta Hawks kehren nach vier Niederlagen mit einem 126:111-Sieg in New Orleans zum Siegen zurück. Während Clint Capela einen guten Auftritt zeigt, stehen zwei seiner Teamkollegen unter besonderem Fokus.

Clint Capela (i. d. Mitte) feiert mit den Altanta Hawks nach vier Niederlagen wieder mal einen Sieg. Foto: keystone-sda.ch 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach vier Niederlagen hintereinander finden die Atlanta Hawks zum Siegen zurück. In New Orleans gewinnt Atlanta mit 126:111.

Der Schweizer Clint Capela spielt etwas weniger als in den letzten sechs Spielen, überzeugt aber jeweils, wenn er auf das Feld darf. Capela überzeugt in der Defensive, reüssiert vorne bei vier seiner fünf Würfe (8 Punkte) und kommt am Ende auf eine Plus-27-Bilanz.

Im Mittelpunkt stehen indessen Capelas Teamkollegen Dyson Daniels (16 Punkte) und Larry Nance (14 Punkte). Beide sind vor der Saison von den New Orleans Pelicans zu den Atlanta Hawks abgeschoben worden. Die Genugtuung, gegen das ehemalige Team, das sie nicht mehr wollte, zu gewinnen ist beiden anzusehen. Daniels verstreut Kusshände in Richtung Spielerbank der Pelicans, und Nance gibt ein gestenreiches Serienfeuer in Richtung der ehemaligen Teamkollegen ab.

Mit dem dritten Saisonsieg nach vier Niederlagen hintereinander schaffen die Atlanta Hawks den Anschluss ans Mittelfeld in der Eastern Conference wieder.