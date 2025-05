Starker Siakam! Pacers legen gegen Knicks nach

Pascal Siakam von den Indiana Pacers glänzt am Freitag gegen die New York Knicks mit 39 Punkten. Foto: FRANK FRANKLIN II

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Indiana Pacers gewinnen Spiel zwei gegen die New York Knicks 114:109. Die Entscheidung im Madison Square Garden fällt erst in der Schlussphase, als Indiana in den letzten 15 Sekunden vier Freiwürfe versenkt. Der alles überragende Mann auf Seiten der Pacers ist Pascal Siakam, der 23 seiner 39 Punkte vor dem Pausenpfiff erzielt und sein Team damit überhaupt in der Partie hält.

Für die Knicks ist die zweite Heimniederlage ein schwerer Schlag, nachdem sie sich zum Auftakt in der Verlängerung geschlagen geben mussten, obwohl sie knapp drei Minuten vor Schluss noch mit 14 Punkten vorne gelegen haben.

Ein Blick in die Geschichtsbücher der NBA-Playoffs verspricht für das Team aus New York nichts Gutes. Seit der Einführung der Best-of-7-Serien haben sich nur acht Prozent der Teams noch durchgesetzt, wenn sie ihre ersten zwei Heimspiele verloren haben.

Nun dürfen die Pacers in Indianapolis zweimal vor Heimpublikum antreten.