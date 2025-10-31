NBA-Schweizer Kyshawn George kassiert mit den Washington Wizards bei NBA-Champion Oklahoma City Thunder eine klare Niederlage. Beim Gegner sorgt eine Krebsdiagnose für bedrückte Stimmung.

1/2 Das serbische Basketball-Talent Nikola Topic (links) von Oklahoma City Thunder ist an Hodenkrebs erkrankt Foto: Mic Smith

Kyshawn George (21) muss mit den Washington Wizards im fünften Spiel dieser NBA-Saison die vierte Niederlage hinnehmen. Das Team des Wallisers unterliegt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 108:127.

Trotz der makellosen Bilanz nach sechs Partien läuft beim NBA-Champion nicht alles rund. Generalmanager Sam Presti gibt vor dem Heimspiel bekannt, dass Guard Nikola Topic (20) an Hodenkrebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Zudem fehlen weiterhin Star-Forward Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenks-OP).

Auf dem Feld lassen sich die Thunder davon nicht beirren: Zur Pause führen sie 59:49. Zwar verkürzen die Wizards im dritten Viertel zwischenzeitlich auf 81:83, doch am Ende bleibt ihnen der zweite Saisonsieg verwehrt. George kam in 28 Minuten Einsatzzeit auf 12 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Beim siegreichen Heimteam überzeugt Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten.