Die Washington Wizards revanchieren sich in der NBA an den Detroit Pistons. Das Team aus der Hauptstadt reagiert mit einem 129:125 auf die zwei Tage zuvor erlittene Niederlage.

Kyshawn George (l.) gelingt mit den Wizards gegen die Pistons die Revanche. Foto: Duane Burleson

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards revanchieren sich in der NBA an den Detroit Pistons. Das Team aus der Hauptstadt reagiert mit einem 129:125 auf die zwei Tage zuvor erlittene Niederlage.

103:123 haben sich die Wizards in der Nacht auf Mittwoch in Detroit geschlagen geben müssen. Die neuerliche Niederlage wendet die Mannschaft mit Kyshawn George gleichenorts in den letzten 54 Sekunden des Spiels ab, in denen sie aus einem Ein-Punkte-Rückstand den Vier-Punkte-Vorsprung macht. Der Walliser Guard steuert neun Punkte und vier Rebounds zur erfolgreichen Revanche bei.

Trotz des vierten Sieges in den letzten sieben Partien bleiben die Wizards das nach Punkten schlechteste Team der Liga.