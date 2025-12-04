Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feiern in der NBA den neunten Sieg in den letzten elf Spielen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Houston Rockets gewinnen zu Hause gegen die Sacramento Kings 121:95. Im dritten Viertel liegen die Gastgeber noch 61:63 zurück, ehe sie aufdrehen und auf 78:66 davon ziehen. Danach ist der Sieg nie mehr in Gefahr. Capela kommt 9:28 Minuten zum Einsatz und verbucht vier Punkte sowie sechs Rebounds.

Auch die Los Angeles Clippers siegen, und zwar 112:95 gegen die Atlanta Hawks. Die Gäste liegen einzig beim 0:2 und 32:33 hinten. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser verzeichnet trotz nur 2:36 Minuten Spielzeit immerhin zwei Rebounds. Mit dem Sieg beenden die Clippers eine Serie von fünf Niederlagen.