DE
FR
Abonnieren

Erfolge in der NBA
Schweizer Duo kann sich über Siege freuen

Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feiern in der NBA den neunten Sieg in den letzten elf Spielen.
Publiziert: 07:38 Uhr
Kommentieren
Die Houston Rockets, im Bild Alperen Sengun, boten gegen die Sacramento Kings Spektakel.
Foto: Ashley Landis
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Houston Rockets gewinnen zu Hause gegen die Sacramento Kings 121:95. Im dritten Viertel liegen die Gastgeber noch 61:63 zurück, ehe sie aufdrehen und auf 78:66 davon ziehen. Danach ist der Sieg nie mehr in Gefahr. Capela kommt 9:28 Minuten zum Einsatz und verbucht vier Punkte sowie sechs Rebounds.

Auch die Los Angeles Clippers siegen, und zwar 112:95 gegen die Atlanta Hawks. Die Gäste liegen einzig beim 0:2 und 32:33 hinten. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser verzeichnet trotz nur 2:36 Minuten Spielzeit immerhin zwei Rebounds. Mit dem Sieg beenden die Clippers eine Serie von fünf Niederlagen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen