Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Kevin Durant (37) hofft, an den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles zum fünften Mal Olympia-Gold mit dem amerikanischen «Dream Team» zu gewinnen.
Durant, der Star der Houston Rockets, bei denen auch der Genfer Clint Capela spielt, sagt an der Pressekonferenz nach dem 125:105-Heimsieg über Utah, dass er sich beim US-Basketball-Verband um einen Platz im Team beworben habe.
Durant wäre im Sommer 2028 fast 40-jährig, jedoch spielt das für ihn keine Rolle. «Ich wollte meinen Namen nicht wegen der simplen Tatsache vom Tisch haben, weil ich älter bin und schon zuvor dabei war», erklärt Durant.
In dieser Saison verzeichnet Kevin Durant fast 26 Punkte pro Spiel. Vor zwei Jahren in Paris holte Durant mit den USA zum vierten Mal Olympia-Gold.