Yanic Konan Niederhäuser weiss auch im neuen Jahr zu überzeugen. Der Freiburger zeigt beim Sieg der LA Clippers gegen Utah eine starke Leistung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Clippers starten ins Jahr 2026 dort, wo sie 2025 aufgehört haben: mit einem Sieg. Das Team aus Los Angeles feiert in der Nacht auf Freitag den sechsten NBA-Erfolg in Serie und bezwingt Utah Jazz 118:101.

Yanic Konan Niederhäuser, der am Dienstag gegen Sacramento 16 Punkte verbucht hat, zeigt auch am Neujahrstag eine starke Leistung. Der Freiburger steht 27 Minuten auf dem Parkett und kommt auf 6 Punkte sowie 10 Rebounds. Erstmals erreicht der Rookie in der NBA eine zweistellige Rebound-Zahl.

Ohne den erkrankten Clint Capela setzt Houston seine Siegesserie fort und feiert den vierten Erfolg hintereinander, den 21. in 31 Spielen. Die Rockets gewinnen in Brooklyn 120:96, angeführt von Kevin Durant, der 22 Punkte, 11 Assists und 5 Rebounds beisteuert.