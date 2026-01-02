DE
FR
Abonnieren

Clippers schlagen Utah Jazz
Niederhäuser überzeugt auch bei Auftakt ins neue Jahr

Yanic Konan Niederhäuser weiss auch im neuen Jahr zu überzeugen. Der Freiburger zeigt beim Sieg der LA Clippers gegen Utah eine starke Leistung.
Publiziert: vor 59 Minuten
Kommentieren
Yanic Konan Niederhäuser ist derzeit in einer blendenden Form.
Foto: Wally Skalij
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Clippers starten ins Jahr 2026 dort, wo sie 2025 aufgehört haben: mit einem Sieg. Das Team aus Los Angeles feiert in der Nacht auf Freitag den sechsten NBA-Erfolg in Serie und bezwingt Utah Jazz 118:101.

Yanic Konan Niederhäuser, der am Dienstag gegen Sacramento 16 Punkte verbucht hat, zeigt auch am Neujahrstag eine starke Leistung. Der Freiburger steht 27 Minuten auf dem Parkett und kommt auf 6 Punkte sowie 10 Rebounds. Erstmals erreicht der Rookie in der NBA eine zweistellige Rebound-Zahl.

Ohne den erkrankten Clint Capela setzt Houston seine Siegesserie fort und feiert den vierten Erfolg hintereinander, den 21. in 31 Spielen. Die Rockets gewinnen in Brooklyn 120:96, angeführt von Kevin Durant, der 22 Punkte, 11 Assists und 5 Rebounds beisteuert.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen