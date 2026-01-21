Siegesserie von Niederhäuser und LA Clippers endet jäh

Die LA Clippers um den Schweizer Yanic Niederhäuser verlieren in Chicago nach zuletzt sechs Siegen gegen die Bulls 110:138. Dem zweiten Schweizer Clint Capela läufts mit den Houston Rockets besser.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Siegesserie der Los Angeles Clippers, dem Team des Schweizers Yanic Niederhäuser, ist gestoppt. Die Clippers verlieren in Chicago gegen die Bulls 110:138.

Mit sechs Siegen de suite und 13 Siegen aus den letzten 15 Partien hatten sich die Clippers wieder ins Playoff-Rennen zurückgekämpft. Trotz eines Blitzstarts (8:0-Führung nach wenigen Sekunden) war für die Clippers in Chicago nichts zu holen.

Im zweiten Viertel lag das Team von Yanic Niederhäuser, der während zwölf Minuten spielte und je vier Punkte und Rebounds totalisierte, mit 37:36 letztmals in Führung. Sieben Minuten später führten die Bulls schon 70:49.

Capela bei Rockets-Sieg im Einsatz

Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feierten gegen San Antonio einen 111:106-Heimsieg, nachdem die Gäste fast während des gesamten Spiels mit bis zu 16 Punkten Vorsprung geführt hatten. Erst im Finish setzten sich die Rockets in diesem Spitzenspiel im Westen noch durch.

Houston verbesserte sich in der Tabelle mit dem Sieg auf Platz 4; die San Antonio Spurs belegen Platz 2. Capela, der zuletzt in drei von fünf Partien nur zugeschaut hatte, verbuchte in zwölf Minuten Spielzeit 6 Punkte und 2 Rebounds.