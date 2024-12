Die Falken bleiben im Höhenflug: Die Atlanta Hawks bezwingen die Toronto Raptors und bejubeln damit den vierten Sieg in Folge. Der Schweizer Clint Capela schafft seinerseits ein Double-Double.

Clint Capela (l.) kommt mit den Atlanta Hawks zum vierten Sieg in Folge. Foto: Frank Gunn

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Atlanta Hawks kommen in der NBA zum vierten Sieg in Folge. Die Equipe mit dem Genfer Center Clint Capela bezwingt die Toronto Raptors 136:107.

Der deutliche Erfolg in der kanadischen Metropole ist für Atlanta der perfekte Auftakt zu einer Serie von sechs Partien in der Fremde. Die Hawks geraten gegen die aktuellen Dauerverlierer – die Raptors müssen sich zum zehnten Mal hintereinander geschlagen geben – nie in Rückstand.

Capela steuert 11 Punkte und 12 Rebounds bei. Erfolgreichster Werfer ist einmal mehr Trae Young. Der Gard hat neben 10 Assists 34 Punkte in seiner persönlichen Bilanz stehen.