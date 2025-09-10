Deutschland zittert sich in die Halbfinals

Deutschland steht an der EM in Riga in den Halbfinals. Der Weltmeister setzt sich in einem engen Duell und nach schwachem Start gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic 99:91 durch.

Lange lief Deutschland (Andreas Obst, links) einem Rückstand hinterher. Am Ende konnte das DBB-Team Slowenien um Superstar Luka Doncic (39 Punkte) doch noch in die Knie zwingen. Foto: Toms Kalnins

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Favorit Deutschland lief lange einem Rückstand hinterher, den sich das Team von Alex Mumbru im ersten Viertel eingefangen hatte. Zwischenzeitlich betrug der Rückstand 13 Punkte.

Den Umschwung brachte ein verrückter Drei-Punkte-Wurf von Tristan da Silva, der mit Ablauf des dritten Viertels von der Mittellinie traf und so auf 70:74 verkürzte. In den letzten zehn Minuten drehte Deutschland das Spiel und steht nach dem siebten Sieg im siebten Spiel in den Halbfinals.

Dort kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit Finnland, das sich im Duell der Überraschungsteam gegen Georgien 93:79 durchsetzte. In der Vorrunde gewann das DBB-Team den Vergleich mit den Nordländern deutlich mit 30 Punkten Vorsprung.